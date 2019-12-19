Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция ищет водителя-беглеца.

Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня ночью, 19 декабря в Пустомытовском районе Львовской области произошло ДТП в результате которого погиб мужчина, а водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Около 1:35 на автодороге Мукачево - Львов возле села Гринев было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Оперативники и судмедэксперты выяснили, что 50-летний львовянин погиб из-за наезда неустановленного автомобиля, который скрылся после ДТП.

Сейчас полицейские пытаются выяснить личность водителя-беглеца, его место пребывания, а также автомобиль, которым был совершен наезд.

"Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация по этому ДТП, срочно сообщить об этом на оперативную линию 102. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, 3 декабря в Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественный транспорт в момент выезда со второстепенной дороги. В аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кассационный суд начал рассмотрение иска Зайцевой
В роSSийском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"В роSSийском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
В Запорожье из-за тумана отменили три авиарейсаВ Запорожье из-за тумана отменили три авиарейса
Peugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянииPeugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянии
У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано Франковской области пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотниВ Ивано Франковской области пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни
В Тернопольской области двое подростков выпали из рейсового автобусаВ Тернопольской области двое подростков выпали из рейсового автобуса
Водитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником ГосохраныВодитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником Госохраны
В Киевской области обстреляли машину патрульной полицииВ Киевской области обстреляли машину патрульной полиции
В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном местеВ Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте
Водителем авто, которое сбило двух детей под Киевом, оказался военный НацгвардииВодителем авто, которое сбило двух детей под Киевом, оказался военный Нацгвардии
Под Киевом автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогуПод Киевом автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщинуНа пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
В Житомирской области полицейский сбил насмерть велосипедиста и сбежалВ Житомирской области полицейский сбил насмерть велосипедиста и сбежал
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажираВ Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
Последние новости
Подгружаем последние новости