Peugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянии

Объединенная компания войдет в топ-5 по объему производства.

Фото: fcagroup.com

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA (Peugeot S.A) и итальяно-американская корпорация Fiat Chrysler Automobiles N.V объявили о слиянии на паритетных основаниях.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

Объединенная компания станет четверым в мире автопроизводителем по объему (больше - только Volkswagen, альянс Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor) и третьим по выручке. Сейчас компании занимают 9-10 место в мире по объему производства.

Объединение компаний может занять 12-15 месяцев.

Компания будет базироваться в Нидерландах, где находится штаб-квартира Fiat Chrysler, но также сохранит детройтский офис для работы в Северной Америке.

Председателем совета компании будет глава FCA Джон Элканн, а генеральным директором - Карлос Таварес из PSA.

Напомним, что Group PSA принадлежат такие бренды, как Citro?n, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks.

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