В Эгейском море потерпело крушение судно с украинцами

Грузовой корабль попал в шторм возле Греции.

Грузовой корабль с 14 украинцами на борту 4 декабря потерпел крушение в Эгейском море.

Фото: http://maritimebulletin.net

Согласно информации Maritime buletin, судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос, из-за чего произошло смещение груза. В результате судно потеряло управление, получило крен и начало тонуть.

Украинцы, которые находятся на борту New Leo, подали сигнал SOS команде береговой охраны. Те прислали в акваторию два катера, два вертолета, собственные корабли. На место ЧП также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.

Фото: http://maritimebulletin.net

Шторм на море в регионе достигает 8 баллов по шкале Бофорта.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенокИз-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок
МВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном видеМВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном виде
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажираВ Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в деревоВ Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Рада отложила переход на экостандарт "Евро-6" для автомобилей на 2025 годРада отложила переход на экостандарт "Евро-6" для автомобилей на 2025 год
Блок рекламы


Похожие новости
В Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человекВ Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человек
Судно с пассажирами на борту налетело на скалыСудно с пассажирами на борту налетело на скалы
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овецВ Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский морякВо время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
У берегов Малайзии задержали судно с украинцамиУ берегов Малайзии задержали судно с украинцами
У берегов Италии задержали яхту с украинцами, которые переправляли нелегаловУ берегов Италии задержали яхту с украинцами, которые переправляли нелегалов
Американские катера и судно "Александр Охрименко" вошли в состав ВМСУАмериканские катера и судно "Александр Охрименко" вошли в состав ВМСУ
ВМС США испытают судно на воздушной подушке мощностью 25 000 л.с.ВМС США испытают судно на воздушной подушке мощностью 25 000 л.с.
В Венгрии автобус с украинцами врезался в дерево, 10 пострадавшихВ Венгрии автобус с украинцами врезался в дерево, 10 пострадавших
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости