Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок

Авария произошла на объездной дороге.

Фото: Полиция Черновицкой области / ukrinform.com

В Черновцах на объездной дороге вечером 30 ноября в результате ДТП загорелся автомобиль.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса «Алеанда» столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - цитирует "Укринформ" сообщение пресс-службы областной полиции.

Все погибшие находились в легковом автомобиле, который загорелся после столкновения.

Фото: Полиция Черновицкой области / ukrinform.com

Напомним, что утром 28 ноября на выезде из Одессы в одном месте из-за тумана произошло три ДТП, в которые попали 17 автомобилей.

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