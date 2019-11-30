Туристический автобус с 46 пассажирами загорелся на трассе в Ровенской области

Благодаря водителю удалось остановить распространение огня в салон.

Фото: https://www.facebook.com/dsns.rivne

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области загорелся автобус "Харьков-Познань", в котором находились 46 пассажиров. Об этом сообщили в ГосЧС.

Инцидент произошел около 12 часов в субботу, 30 ноября.

"Поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп возле села Грушвица-1", - говорится в сообщении.

До приезда спасателей водитель самостоятельно с помощью огнетушителя гасил пожар, благодаря чему удалось не допустить распространения огня в салон автобуса. Спасатели окончательно ликвидировали возгорание.

Ни один из 46 пассажиров не пострадал.

На месте происшествия работало три единицы спецтехники ГосЧС и 12 спасателей.

Фото: https://www.facebook.com/dsns.rivne

Напомним, ранее на трассе в Полтавской области сгорел автобус "Горишни Плавни - Кобеляки".

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