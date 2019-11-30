LG проектирует «чёрный ящик» для автомобилей

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на «чёрный ящик» для автомобилей (Black box for vehicles).

Нужно сразу оговориться, что документ относится к классу «D», то есть описывает дизайн разработки. Поэтому технические характеристики решения не приводятся. Но иллюстрации дают общее представление о новинке.

Как можно видеть на изображениях, «чёрный ящик» представляет собой специальный блок, который будет монтироваться в области потолка транспортного средства — за внутрисалонным зеркалом заднего вида.

Модуль получит набор различных сенсоров и камеру. Последняя позволит отслеживать обстановку внутри автомобиля и, вероятно, фиксировать поведение водителя.

Можно предположить, что интегрированные датчики смогут регистрировать ускорения и удары. Не исключено наличие приёмника спутниковых навигационных систем.

Информация, собираемая «чёрным ящиком», при необходимости поможет восстановить картину дорожно-транспортного происшествия. На базе устройства также могут быть реализованы дополнительные функции и сервисы — скажем, система автоматического вызова экстренной помощи.

О планах LG по выводу разработки на коммерческий рынок пока ничего не сообщается.



