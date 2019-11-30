Audi ускоряет разработку электромобилей, выделив 12 млрд евро инвестиций

Audi ускоряет разработку электромобилей, выделив 12 млрд евро инвестиций

Audi объявила о намерении ускорить реализацию своих планов по расширению ассортимента выпускаемых электромобилей. В связи с этим был обновлён график инвестиций, который теперь включает финансирование расширения электрической мобильности в размере 12 млрд евро.

Всего компания запланировала на период до 2024 года инвестиции и расходы на исследования и разработки, а также инвестиции в основные средства в объёме 37 млрд евро. Чтобы обеспечить финансирование этих инвестиций, Audi объявила ранее на этой неделе о планах сократить к 2025 году 9500 рабочих мест на своих заводах в Германии. Вместе с тем, как ожидается, расширение производства электромобилей позволит добавить 2000 новых рабочих мест.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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