Audi ускоряет разработку электромобилей, выделив 12 млрд евро инвестиций

Audi объявила о намерении ускорить реализацию своих планов по расширению ассортимента выпускаемых электромобилей. В связи с этим был обновлён график инвестиций, который теперь включает финансирование расширения электрической мобильности в размере 12 млрд евро.

Всего компания запланировала на период до 2024 года инвестиции и расходы на исследования и разработки, а также инвестиции в основные средства в объёме 37 млрд евро. Чтобы обеспечить финансирование этих инвестиций, Audi объявила ранее на этой неделе о планах сократить к 2025 году 9500 рабочих мест на своих заводах в Германии. Вместе с тем, как ожидается, расширение производства электромобилей позволит добавить 2000 новых рабочих мест.



