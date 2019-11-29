На выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машин

Погиб один человек, травмы получили еще четверо.

Утром 28 ноября на выезде из Одессы в одном месте из-за тумана произошло три ДТП, в которые попали 17 автомобилей.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

На клеверном мосту, который расположен в конце трассы " Киев - Одесса" столкнулись три легковых автомобиля, под ним - грузовик МАЗ и два легковых автомобиля. Немного дальше от моста, в районе гипермаркета "Новая линия", в аварии пострадали 11 автомобилей.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

В результате этих ДТП погиб один человек, травмированы четыре человека.