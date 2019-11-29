2019-11-29
На выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машин
Погиб один человек, травмы получили еще четверо.
Утром 28 ноября на выезде из Одессы в одном месте из-за тумана произошло три ДТП, в которые попали 17 автомобилей.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
На клеверном мосту, который расположен в конце трассы "Киев - Одесса" столкнулись три легковых автомобиля, под ним - грузовик МАЗ и два легковых автомобиля. Немного дальше от моста, в районе гипермаркета "Новая линия", в аварии пострадали 11 автомобилей.
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
В результате этих ДТП погиб один человек, травмированы четыре человека.
Напомним, что 26 ноября на 225-м километре трассы "Киев - Одесса" в Черкасской области из-за гололеда произошло ДТП с участием 11 автомобилей.
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