На выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машин

Погиб один человек, травмы получили еще четверо.

Утром 28 ноября на выезде из Одессы в одном месте из-за тумана произошло три ДТП, в которые попали 17 автомобилей.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

На клеверном мосту, который расположен в конце трассы "Киев - Одесса" столкнулись три легковых автомобиля, под ним - грузовик МАЗ и два легковых автомобиля. Немного дальше от моста, в районе гипермаркета "Новая линия", в аварии пострадали 11 автомобилей.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

В результате этих ДТП погиб один человек, травмированы четыре человека.

Напомним, что 26 ноября на 225-м километре трассы "Киев - Одесса" в Черкасской области из-за гололеда произошло ДТП с участием 11 автомобилей.

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