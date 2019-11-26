Audi объявила о сокращении 9500 рабочих мест

Audi объявила о сокращении 9500 рабочих мест

Немецкий автопроизводитель Audi, являющийся дочерним предприятием Volkswagen, объявил во вторник о проведении масштабной реструктуризации, в рамках которой к 2025 году будет сокращено 9500 рабочих мест или 10,6 % всего персонала. Сокращения коснутся производственных объектов компании в Ингольштадте и Неккарзульме в Германии.

«Полученная экономия в размере около 6 млрд евро обеспечит стратегический коридор маржи операционной прибыли от 9 до 11 % и будет инвестироваться в проекты будущего, такие как электрификация и цифровизация», — говорится в заявлении компании.

Audi отметила, что экономия средств будет достигнута к 2029 году. Сообщается, что в рамках договорённости между руководством и рабочим советом компании будут продлены гарантии работы для нынешних сотрудников с 2025 по 2029 год.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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