2019-11-26
На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор
Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход со станции.
Фото: Александр Рудоманов
На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор, из-за этого ее пришлось закрыть на вход.
Об этом говорится в фейсбуке метрополитена.
Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход со станции.
"Арсенальная" - самая глубокая станция в Киеве, она соединяется с наземным вестибюлем трехленточным двохмаршевым эскалатором.
Она находится в центре Киева недалеко от правительственного квартала.
Напомним, что с октября 2018 года на "Арсенальной" начали 15-месячный поочередный капитальный ремонт эскалаторов. Его планируют завершить в феврале 2020 года.
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