SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

SkyUp с декабря планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в воскресенье, 24 ноября, запустила прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Аэропорт прилета – Международный аэропорт им. Бен-Гуриона.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн, с багажом – от 3 тыс. грн.

Кроме того, SkyUp планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало летной программы – с 5 декабря 2019 года.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что аэропорт "Львов" впервые преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Двухмиллионным пассажиром стал мальчик Соломон Классен, который с родителями прилетел из Дортмунда рейсом авиакомпании WizzAir.