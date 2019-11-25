SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

SkyUp с декабря планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья.

SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в воскресенье, 24 ноября, запустила прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Аэропорт прилета – Международный аэропорт им. Бен-Гуриона.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн, с багажом – от 3 тыс. грн.

Кроме того, SkyUp планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало летной программы – с 5 декабря 2019 года.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что аэропорт "Львов" впервые преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Двухмиллионным пассажиром стал мальчик Соломон Классен, который с родителями прилетел из Дортмунда рейсом авиакомпании WizzAir.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожникаВ Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
В Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водительВ Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водитель
Реконструкция аэропорта в Днепре начнется летом 2020 годаРеконструкция аэропорта в Днепре начнется летом 2020 года
В аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шассиВ аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шасси
Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"
Блок рекламы


Похожие новости
"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
SkyUp запустила новый рейс в Грузию из ХарьковаSkyUp запустила новый рейс в Грузию из Харькова
SkyUp на зиму откроет рейсы из Киева в ЗальцбургSkyUp на зиму откроет рейсы из Киева в Зальцбург
Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
SkyUp выиграла апелляцию на решение суда Барышевки о приостановке лицензииSkyUp выиграла апелляцию на решение суда Барышевки о приостановке лицензии
SkyUp анонсировала запуск рейса из Львова в ОАЭSkyUp анонсировала запуск рейса из Львова в ОАЭ
"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд на фестиваль дерунов в Коростень"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд на фестиваль дерунов в Коростень
Wizz Air откроет шесть рейсов из Одессы и один из ЛьвоваWizz Air откроет шесть рейсов из Одессы и один из Львова
SkyUp анонсировала новые рейсы из Киева во Львов, Харьков и ЗапорожьеSkyUp анонсировала новые рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье
Последние новости
Подгружаем последние новости