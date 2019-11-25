SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив
SkyUp с декабря планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья.
Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в воскресенье, 24 ноября, запустила прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Аэропорт прилета – Международный аэропорт им. Бен-Гуриона.
Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн, с багажом – от 3 тыс. грн.
Кроме того, SkyUp планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало летной программы – с 5 декабря 2019 года.
Напомним, 22 ноября сообщалось, что аэропорт "Львов" впервые преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Двухмиллионным пассажиром стал мальчик Соломон Классен, который с родителями прилетел из Дортмунда рейсом авиакомпании WizzAir.
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