Судно с пассажирами на борту налетело на скалы

Аварийная ситуация произошла сегодня ночью в районе 02:30 по местному времени. Судно La Belle Des Oceans на полном ходу налетело на скалы, в результате чего корпус в его носовой части оказался пробит, а внутрь начала поступать вода. Круизный лайнер, на борту которого находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа, после аварии сумел самостоятельно добраться до острова Пхукет в сопровождении представителей Военно-морских сил Таиланда.

Корабль успешно пришвартовался к берегу в 10:30 по местному времени, при этом ни один из 150 человек на борту не пострадал. Местные власти сообщили, что все они в настоящее время находятся в безопасности. Построенное в 1989 году круизное судно La Belle Des Oceans следовало под бельгийским флагом от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде.



