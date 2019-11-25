В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людей

После падения самолет взорвался.

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людей
Фото: @ELIEZAIREUSHIN

24 человека погибли в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters.

“Самолет Dornier-228, принадлежащий частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета в воскресенье”, - говорится в сообщении.

На борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа.

Также среди погибших есть жители домов, на которые упал самолет. В частности, сообщается о погибшей семье из четырех человек.

Двух человек удалось спасти до взрыва самолета.

Отмечается, что авиационные происшествия относительно часты в Конго из-за низких стандартов безопасности и плохого обслуживания.

Всем коммерческим перевозчикам Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Европейском союзе.

Neliela pasa?ieru lidma??na ar 15 pasa?ieriem un 2 apkalpes locek?iem cieta katastrofu uzreiz p?c pacel?an?s gais? no #Goma lidostas #Kongo #?frika. Pagaid?m nav inform?cijas par cietu?o skaitu.
? @amisi_yatuka pic.twitter.com/wJqYUbk91n

— BreakingLV (@breakinglv) 24 листопада 2019 р.

Напомним, ранее в Конго разбился самолет Ан-72, на борту были сотрудники администрации президента Чисекеди.

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