В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людей
После падения самолет взорвался.
24 человека погибли в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters.
“Самолет Dornier-228, принадлежащий частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета в воскресенье”, - говорится в сообщении.
На борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа.
Также среди погибших есть жители домов, на которые упал самолет. В частности, сообщается о погибшей семье из четырех человек.
Двух человек удалось спасти до взрыва самолета.
Отмечается, что авиационные происшествия относительно часты в Конго из-за низких стандартов безопасности и плохого обслуживания.
Всем коммерческим перевозчикам Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Европейском союзе.
Neliela pasa?ieru lidma??na ar 15 pasa?ieriem un 2 apkalpes locek?iem cieta katastrofu uzreiz p?c pacel?an?s gais? no— BreakingLV (@breakinglv)
#Gomalidostas #Kongo #?frika. Pagaid?m nav inform?cijas par cietu?o skaitu.
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@amisi_yatuka pic.twitter.com/wJqYUbk91n 24 листопада 2019 р.
Напомним, ранее в Конго разбился самолет Ан-72, на борту были сотрудники администрации президента Чисекеди.