В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец

В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот Румынии.

В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тысяч овец. В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, передает ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

Фото: ISU Constanta

Судно направлялось в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. В порт Мидия оно прибыло накануне из ливийской столицы Триполи.

На борту судна было 22 члена экипажа - граждане Сербии. Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением. С остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.

На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Фото: ISU Constanta

Фото: ISU Constanta

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина - почти 85 метров, вместимость - 3785 тонн.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали.

Из-за аварии танкера стремительно растет концентрация нефтепродуктов в воде у Одессы.

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