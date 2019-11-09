На Борщаговке пьяный водитель устроил ДТП с 9 автомобилями

Его задержали местные жители.

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на Борщаговке пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября, около 20:30.

"По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, в нетрезвом виде сел за руль внедорожника Honda CR-V. Поскольку водитель был сильно пьян, далеко уехать у него не получилось. Сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП из еще 8 автомобилей", - говорится в сообщении.

Предположительно сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, который въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После аварии водитель попытался скрыться. Его задержали местные жители.

По информации издания, правоохранители обнаружили в салоне внедорожника наркотики.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, его госпитализировали.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "МакДрайв" и снес ограждение.

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