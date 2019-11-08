Volkswagen ID. Space Vizzion: электрический универсал с запасом хода почти 600 км

Volkswagen ID. Space Vizzion: электрический универсал с запасом хода почти 600 км

Концерн Volkswagen приоткрыл завесу тайны над ещё одним представителем семейства электрических автомобилей ID. Им стал концепт-кар ID. Space Vizzion, полноценная презентация которого состоится 19 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

ID. Space Vizzion — это универсал с полностью электрической силовой установкой. Автомобиль построен на фирменной модульной платформе электрического привода Volkswagen MEB.

Volkswagen ID. Space Vizzion: электрический универсал с запасом хода почти 600 км

При создании машины особое внимание уделялось аэродинамическим качествам, что позволило увеличить запас хода. Утверждается, что на одной подзарядке блока аккумуляторов универсал сможет преодолевать расстояние до 590 км.

Volkswagen ID. Space Vizzion: электрический универсал с запасом хода почти 600 км

Модель ID. Space Vizzion будет оборудована полностью цифровым «кокпитом». В центральной части передней панели расположится большой сенсорный дисплей бортовой информационно-развлекательной системы.

Volkswagen ID. Space Vizzion: электрический универсал с запасом хода почти 600 км

В отделке салона планируется использовать экологически безопасные материалы. К примеру, будет присутствовать искусственная кожа AppleSkin, изготовленная с применением остатков производства яблочного сока.

Volkswagen ID. Space Vizzion: электрический универсал с запасом хода почти 600 км

Коммерческую версию ID. Space Vizzion планируется выпустить к концу 2021 года. Она выйдет в модификациях для рынков Северной Америки, Европы и Китая.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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