У Infiniti готов купе-кроссовер QX55.

В 2003 году компания Infiniti выкатила на рынок кроссовер FX, ставшего родоначальником сегмента кросс-купе и принесшего марке громкий успех.

Но развития не случилось. Других машин с аналогичным кузовом японцы не представили, несмотря на растущую популярность этого форм-фактора. Да и сам FX, пусть и переименованный в QX70 и формально сменивший поколение, по сути, до сих пор делают в том же кузове, что и 16 лет назад. Однако пополнение не за горами.

Infiniti показала на тизере новую модель QX55 – второй с 2003 года купе-кроссовер бренда. Судя по индексу, он окажется имиджевой версией представленного два года назад Infiniti QX50 второй генерации. А раз так, новинка получит двигатель 2.0 турбо с изменяемой степенью сжатия и, с большой долей вероятности, почти такой же салон, как у «пятидесятки».

Старт продаж Infiniti QX55 ожидается примерно через полгода. На каком моторшоу его покажут, пока не объявлено.