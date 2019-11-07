Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"

Люди ехали на Интерсити из Львова в Киев.

Сегодня, 7 ноября, пассажиров поезда Интерсити №744 по маршруту Львов-Киев пришлось эвакуировать среди поля в Житомирской области из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает Zaxid.net.

Фото: zaxid.net

"Около 10:00 утра, в управление Львовской железной дороги позвонил аноним и сообщил, что поезд сообщением Львов-Киев заминирован. Пассажиров поезда №744, которые ехали утренним Интерсити в столицу эвакуировали на станции «Обводный», неподалеку Коростеня, что в Житомирской области", - отмечается в сообщении.

Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net

На официальном сайте Житомирской области уже есть информация о проверке поезда из-за сообщения о заминировании. По их данным, с поезда эвакуировали 500 человек.

Фото: zaxid.net

Сейчас на месте работают спасатели. По словам очевидцев, они еще ждут взрывотехников и кинологов.

Напомним, из-за очередного "минирования" в Киеве сегодня закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок".

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