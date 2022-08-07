Страшна аварія забрала багато життів під Тернополем, кадри: у салоні знаходилася дитина

У селі Озерна Зборівського району 6 серпня зіткнулись два автомобілі. У ДТП загинуло троє людей.

Про це повідомили в обласній поліції.

Поліція встановила, що водій автомобіля SEAT виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою Ford Focus. На місці трагедії загинули водії обох автомобілів. Це - 46-річний житель одного із районів Тернопільщини та 38-річний мешканець Львова. Пасажир SEAT помер в лікарні.

Також у ДТП постраждало троє пасажирів SEAT та 7-річний хлопчик, який їхав у Ford. Поліція розслідує аварію.