Киевсовет поддержал решение о закупке 50 новых вагонов метро

КГГА намерена в течение 2 лет ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь.

Киевсовет поддержал решение о закупке 50 новых вагонов метро
Фото: facebook/КП Київський метрополітен

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерениях закупить 50 вагонов метро. Об этом мэр рассказал, поздравляя коллектив метрополитена с 59-й годовщиной основания предприятия, сообщает пресс-центр КГГА.

По словам Кличко, недавно Киевсовет поддержал такое решение.

«Сложно представить, как бы жила наша столица без метрополитена. Ведь каждый день вы обеспечиваете перевозки 1,5 млн пассажиров. И наша с вами задача сделать так, чтобы каждая поездка для каждого пассажира была комфортной и быстрой», - отметил Кличко.

Виталий Кличко отметил, что столичная власть поставила перед собой задачу в течение 2 лет ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь - «Мостицкая» и «Проспект Правды».

«Я был там вчера и проверял, как идет строительство. Столичный метрополитен должен и дальше развиваться, должны строиться новые станции. И метро на Виноградарь ожидают многие киевляне, которые живут на жилом массиве», - рассказал мэр.

Напомним, в конце октября Киевский горсовет одобрил привлечение €120 млн у Европейского банка реконструкции и развития на новые вагоны метро и трамваи. "Киевский метрополитен" получит €50 млн, "Киевпастранс" - €70 млн.

В 2018 году Киевское метро перевезло почти 500 млн пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов.

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