Кабмин запретил импорт старых грузовых вагонов из РоSSии
Эмбарго перенесли с марта 2020 года на ноябрь 2019-го.
Кабинет министров на заседании в среду ввел запрет на импорт бывших в употреблении грузовых вагонов из РоSSии с 20 ноября 2019 года.
Раньше предполагалось, что запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке сообщил, что после объявления в мае 2019 года о введении этого запрета из РоSSийской Федерации в Украину было ввезено больше 3 тысяч грузовых вагонов устаревшего парка.
Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в свою очередь написал в фейсбуке, что с начала года таких вагонов ввезли около 4 тысяч.
Он отметил, что решение правительства поддержит отечественного производителя, так как выпуск вагонов локализован больше чем на 90%.
"Новые вагоны ломаются в пути до 10 раз меньше роSSийского металлолома, следовательно, не будет необходимости на каждой станции расформировывать поезда, а это увеличит скорость движения и уменьшит расходы", - добавил Кравцов.
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Транспорт
07.11.2019 12:54