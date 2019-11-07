Кабмин запретил импорт старых грузовых вагонов из РоSSии

Эмбарго перенесли с марта 2020 года на ноябрь 2019-го.

Кабмин запретил импорт старых грузовых вагонов из РоSSии
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Кабинет министров на заседании в среду ввел запрет на импорт бывших в употреблении грузовых вагонов из РоSSии с 20 ноября 2019 года.

Раньше предполагалось, что запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке сообщил, что после объявления в мае 2019 года о введении этого запрета из РоSSийской Федерации в Украину было ввезено больше 3 тысяч грузовых вагонов устаревшего парка.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в свою очередь написал в фейсбуке, что с начала года таких вагонов ввезли около 4 тысяч.

Он отметил, что решение правительства поддержит отечественного производителя, так как выпуск вагонов локализован больше чем на 90%.

"Новые вагоны ломаются в пути до 10 раз меньше роSSийского металлолома, следовательно, не будет необходимости на каждой станции расформировывать поезда, а это увеличит скорость движения и уменьшит расходы", - добавил Кравцов.

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