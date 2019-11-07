Стало известно, почему автопилот убил американца

Стало известно, почему автопилот убил американца

В марте 2018 года один из тестовых беспилотных автомобилей Uber ехал по маршруту в городе Тэмпл, штат Аризона. На пустынной плохо освещенной дороге машина столкнулась с переходящей проезжую часть в неположенном месте Элани Херцберг (Elaine Herzberg). 49-летняя женщина шла с велосипедом, на ее одежде не было светоотражающих элементов. По какой-то причине автопилот не применил экстренное торможение вовремя и врезался в нее на скорости 43,5 мили в час (70 км/ч) отбросив жертву на 23 метра. Сидящий за рулем оператор Рафаэла Васкез (Rafaela Vasquez) была занята наблюдением за показаниями сервисной программы и также не успела среагировать.

Стало известно, почему автопилот убил американца

Исходя из анализа отладочных записей программного обеспечения беспилотного автомобиля, автопилот увидел Херцберг за 5,6 секунды до столкновения. В этот момент она вместе с велосипедом была классифицирована, как «автомобиль» (vehicle), затем искусственный интеллект «передумал» и на основе более подробных данных присвоил ей статус «другое» (other). В общей сложности классификация жертвы менялась еще пять раз: обратно на «автомобиль», затем снова «другое», потом как «велосипед», опять «другое» и наконец опять «велосипед». Ни разу программа не предположила, что на проезжей части находится человек на своих двоих. ИИ просто не знал, что люди не всегда переходят дорогу по правилам.

Стало известно, почему автопилот убил американца

Из-за этого автопилот каждый раз начинал процедуру опознания объекта заново. Главная проблема для него заключалась в непредсказуемости поведения пешехода — а не зная, куда и с какой скоростью «препятствие» может сместиться, ИИ не представляет, как от него уклониться. Финальное решение о том, что же находится перед машиной было принято всего за 1,2 секунды до столкновения. Еще секунда до экстренного торможения была потрачена на так называемое «подавление действия». В это время, если объехать препятствие уже невозможно, автопилот берет краткую паузу для проверки всех данных еще раз. По сути, оператор должен был страховать автоматику и в этот момент уже заметить Элани с велосипедом.

Стало известно, почему автопилот убил американца

Но Рафаэла выполняла свою работу и занималась изучением какой-то информации на экране в салоне, ее взгляд не был направлен на дорогу. За 0,2 секунды до столкновения автопилот включил сигнализацию о неминуемом препятствии, а также применил экстренное торможение. Васкез повернула голову вперед именно в этот момент, а нажала на педаль тормоза еще через секунду. На видео с внутренних и внешних камер видно, что оператор шокирована произошедшим. Все детали расследования и выводы из него будут оглашены 19 ноября на отдельном мероприятии в городе Вашингтон, округ Колумбия.

Как пишет Wired, всего в распоряжении журналистов оказалось более сорока документов общим объемом несколько сотен страниц. Среди критичных факторов, повлиявших на исход аварии NTSB отмечает сразу несколько. Во?первых, программное обеспечение автопилота содержало в себе существенные недостатки. Во?вторых, сам протокол испытаний был небезопасен. Сейчас Uber сажает в машину двух операторов и обо всех возможных инцидентах, связанных с безопасностью сотрудники могут сообщить анонимно. В-третьих из-за особенностей оборудования автопилота, штатная система предупреждения столкновений Volvo была отключена, хотя она должна была сработать. И, наконец, дорожная обстановка в месте инцидента также способствовала ДТП: ближайший переход находится более чем в ста метрах, при том, что в месте аварии к проезжей части примыкает несколько пешеходных дорожек.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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