Житель Николаева подарил военным самолет

Полеты на "кукурузнике" Ан-2 в несколько раз дешевле, чем на вертолете Ми-8.

Фото: armyinform.com.ua

Житель Николаева, волонтер Егор Шишкин подарил военным самолет Ан-2, который он купил у коммунального предприятия "Международный аэропорт Ровно".

Об этом сообщило информационное агентство Минобороны "АрмияИнформ".

Церемония передачи "кукурузника" Военно-морским силам состоялась в четверг на военном аэродроме в Николаеве.

"У меня с детства была мечта: иметь свой самолет. Когда узнал, что «Международный аэропорт Ровно» из-за санации избавляется от избыточного имущества, я купил Ан-2. Я на волонтерских началах помогаю нашим Вооруженным силам с 2014 года. Когда узнал, что морской авиации нужна такая техника, не колеблясь решил передать самолет армии", - сказал меценат.

В сентябре группа специалистов инженерно-авиационной службы 10 морской авиационной бригады съездила в Ровно для оценки технического состояния Ан-2. По итогам поездки было принято решение о начале процедуры передачи самолета в воинскую часть. После капитального ремонта самолет будет выполнять задачи в интересах ВМС.

Самолет планируют использовать для авиаперевозок, подготовки летного экипажа и парашютно-десантной подготовки.

"Стоимость летного часа Ан-2 как минимум в четыре раза меньше, чем у вертолета Ми-8, поэтому экономически целесообразнее использовать этот самолет для подготовки личного состава. Это будет уже второй самолет такого типа в бригаде", - сказал командир авиабригады Игорь Бедзай.

Ан-2 - легкий многоцелевой самолет, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский и состоит на вооружении ВВС многих стран. Первый полет Ан-2 состоялся 31 августа 1947 года.