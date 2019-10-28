В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент

Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Фото: Скриншот видео

В Новомосковске Днепропетровской области из автомобиля скорой помощи на ходу выпал пациент.

Инцидент попал на записи видеорегистратора и опубликован в YouTube.

На видео видно, что мужчина падает на проезжую часть перед едущим следом автомобилем.

Скандальный инцидент попал на записи видеорегистратора. Судя по видео, не ясно, задняя дверь автомобиля открылась самопроизвольно, либо же ее открыл сам пациент. Тем не менее, водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

В комментариях под видео водителя "скорой" обвинили в халатности. По другой информации, пациент был нетрезв и сам открыл двери. Медработники пытались его удержать, но силы были неравны. Во время падения мужчина получил ушиб головы. Его транспортировку в больницу продолжили в сопровождении правоохранителей.

Напомним, ранее в Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий.

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