На границе Украины и Словакии образовалась километровая очередь из машин
Выезда ждут более 400 грузовиков.
На выезде из Украины в Словакию в понедельник, 28 октября, скопились более 400 грузовиков, из-за чего очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецкое" растянулась почти на 10 километров. Об этом сообщила спикер Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк в комментарии для "Укринформ".
"На выезде из Украины возле КПП "Ужгород-Вишне Немецкое" на словацкой границе собрались 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге Ужгорода и превысила 10 км", - пояснила Дацюк.
По ее словам, такая ситуация наблюдается уже почти неделю, а грузовиков с каждым днем становится все больше. Причина этого - окончание договоров на движение грузовых авто по Польше.
"Все едут в Словакию, где у них есть разрешения и где они дешевле польских. Поэтому ситуация будет напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила она.
Представители Закарпатской таможни заявили, что работа идет в штатном режиме, но посоветовали водителям пока выбирать другие КПП для пересечения границы Украины и Евросоюза.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков был создан искусственно польской стороной.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
28.10.2019 04:30
28.10.2019 14:28