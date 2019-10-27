Mazda представила свой первый электрокар MX-30: он заряжается до 80% за полчаса

Компания Mazda представила свою полностью электрическую модель автомобиля MX-30 на Tokyo Motor Show-2019. Отличие, в частности — в задних дверях, которые открываются против движения: передние двери раскрываются на 82 градуса, задние — на 80, пишут AIN.UA .

MX-30 работает на литий-ионном аккумуляторе мощностью 35,5 кВт. Он заряжается до 80% за 30-40 минут, а запаса хода хватает на 200 км.

Внутри модель украшена панелями из пробкового дерева, ее оснастили дополнительным сенсорным экраном для климат-контроля.

В MX-30 работает система безопасности, которая выключит подачу энергии, если машина с чем-то столкнется. Аккумулятор укрыт жаропрочным материалом, установлен в жесткой раме и имеет систему охлаждения.