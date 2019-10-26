Tesla начала продажи электромобилей Model 3, выпущенных в Китае

Tesla начала продажи электромобилей Model 3, выпущенных в Китае

Было немало слухов о том, когда Tesla собирается начать производство электромобилей Model 3 на Гигафабрике 3 в Шанхае.

В среду автопроизводитель подтвердил, что на заводе в Шанхае началось тестовое производство Model 3, хотя процесс лицензирования на предмет соответствия некоторым «государственным требованиям» всё ещё продолжается.

«Мы прошли начальные этапы на пути получения лицензии на производство и работаем над завершением лицензирования и выполнением других требований правительства, прежде чем мы начнём наращивать производство и поставку автомобилей из Шанхая», — сообщила компания.

В пятницу Tesla обновила свой онлайн-конфигуратор Model 3 для китайского рынка, который теперь включает в себя базовую опцию Model 3 Standard Range Plus с автопилотом, как и на других рынках, но компания указала, что эта модель собрана в Китае. Цена этой модели равна $50 000.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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