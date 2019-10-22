Вступили в силу изменения правил получения водительских прав

Сдачу экзаменов теперь могут снимать на камеру.

С 19 октября вступили в силу изменения в правила получения водительских прав, которые Кабинет министров внес в апреле этого года.

Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД .

Среди главных нововведений - введение видеофиксаци сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыкам обучения. Это должно предотвратить, например, распространенную практику, когда водитель только поворачивает руль, а педалями и рычагом переключения передач управляет экзаменатор.

Сдать экзамен в сервисном центре можно будет в течении лишь двух лет после окончания автошколы. Раньше этот срок составлял 10 лет.

Свидетельство об окончании курсов в автошколе больше не будут выдавать в бумажном виде. Вместо этого предусмотрены электронные свидетельства, которые будут сразу попадать в Единый госреестр МВД . Преподаватели и инструкторы по вождению также обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения занятий и транспортном средстве, на котором они проводятся.

Допускается также индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителя.

Выпускники профтехучилищ, которые прошли обучение по подготовке водителей, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также упрощается механизм аккредитации учреждений. Ее будут проводить региональные сервисные центры МВД , а не главный.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации собирается ввести водительские удостоверения в электронном виде.