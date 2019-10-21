В Венгрии автобус с украинцами врезался в дерево, 10 пострадавших
Трое из них - в тяжелом состоянии.
Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Mukachevo.net.
"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.
Пострадали десять граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре - легкие. Трем из них были сделаны неотложные операции, они находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.
Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен.
Напомним, ранее автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек получили травмы.
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