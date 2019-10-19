Skoda показала на скетчах новую Octavia.
После обилия шпионских снимков компания Skoda распространила два официальных скетча новой «Октавии», мировая премьера которой для прессы состоится 11 ноября. Судя по всему, чехи одновременно покажут лифтбек и универсал.
Машины станут крупнее. «Октавия» и без того числится переростком гольф-класса, а преемница, вероятно, станет полноценным игроком следующего сегмента. Ее место в иерархии уже занял хэтчбек Scala. Пришедший на смену «Рапиду» из В-класса, он перешел в сегмент С. Но главное в другом: модель избавилась от сомнительного четырехфарного дизайна – прощального «подарка» дизайнера Кабана поклонникам марки.
Новые технологии и увеличение габаритов неминуемо приведут к удорожанию пятидверок. Впрочем, представители марки уверяют: Skoda не стремится в премиум, и Octavia останется доступной массовому покупателю. У нас модель появится во второй половине 2020 года. До нее ждем кроссовер Karoq и следующее поколение «Рапида».
До «Октавии» будет рассекречен «восьмой» Volkswagen Golf. Его премьеру ждали во Франкфурте, но компания сделала ставку на электрический ID.3, отодвинув показ «Гольфа» на потом.
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Транспорт
19.10.2019 04:08