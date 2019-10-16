До конца года "Укразализныця" запустит в Борисполь дополнительный поезд украинского производства

Уже практически готова остановка на станции Выдубичи, ее тоже откроют до конца года.

До конца года "Укразализныця" запустит в Борисполь дополнительный поезд украинского производства
Фото: Евгений КравцовФБ

До конца года "Укразализныця" намерена запустить новый дополнительный поезд украинского производства в Борисполь. Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов на фейсбуке.

Он также отметил, что проект Kyiv Boryspil Express – сверхпопулярный, поэтому нужно увеличивать частоту курсирования экспрессов и ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав.

Кравцов проехался по указанному маршруту и подчеркнул, что это надежный транспорт.

«До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это + дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас - более 3 тысяч пассажиров в сутки», - подчеркнул Кравцов.

Кроме того, уже практически готова остановка на станции Выдубичи, ее тоже откроют до конца года.

Напомним, 10 октября Кравцов анонсировал подорожание ж/д билетов и грузовых перевозок. Это произойдет из-за того, что после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года произошло повышение цен на электроэнергию.

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