Volkswagen Atlas стал купе-кроссовером.

Весной этого года на моторшоу в Шанхае Volkswagen показал кроссовер Teramont X – «купейный» вариант семиместного «Терамонта» без третьего ряда сидений и с измененным кузовом. Теперь аналогичную машину выдали и американскому рынку.

За океаном модель носит название Atlas, а кросс-купе окрестили Atlas Cross Sport. Оно короче, ниже и шире исходника, но величина колесной базы та же. Из-за покатой крыши и усеченной кормы от третьего ряда сидений отказались. Для пятерых человек купе-кроссовер не менее просторен, чем обычный Atlas, но для поездок большей компанией не годится.

В салоне стало больше кожаной отделки, в списке опций есть виртуальная «приборка», беспроводная зарядка смартфона и аудиосистема Fender с 12 динамиками. Перечень систем безопасности пополнился ассистентом езды в пробках (работает до 60 км/ч) и сканером дорожных знаков.

Силовые установки обычного «Атласа» и Cross Sport совпадают. Это «четверка» 2.0 TSI в 238 л.с. и 280-сильный атмосферник VR6 3.6. Оба работают с 8-ступенчатым автоматом, привод может быть передним или полным. Любопытно, что в Китае на Teramont и Teramont X ставятся совсем другие агрегаты. Мотор 2.0 TSI выдает 180 или 220 сил, альтернативой ему выступает наддувный 2.5 о 299 силах, а коробка передач – робот DSG.

В США представлена модель Atlas Cross Sport.