Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.

В конце недели, 19 октября, в Таиланде стартуют продажи пикапа Isuzu D-Max третьего поколения. Предшественник ушел на покой после восьми лет на конвейере.

Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.

В основе машины лежит новая платформа Isuzu Dynamic Drive. Раму сделали легче и одновременно прочнее. Жесткость на кручение выросла на 20%, развесовка стала ближе к идеальной пропорции 50:50. Другой задний мост расширил колею, тормоза теперь дисковые на всех колесах вне зависимости от версии. Габариты пикапа практически не изменились: плюс пять миллиметров в высоту, плюс десять в ширину, слегка выросла база модификации с двухрядной кабиной.

Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.

Дизельная 150-сильная «четверка» перекочевала со старой машины без изменений. Трехлитровый мотор, который также ставится на грузовики Isuzu, доработали. Вместо 177 сил он стал выдавать 190. Момент вырос с 430 до 450 Н*м. Коробки передач те же, 6-ступенчатые механика и автомат производства Aisin, но с пересмотренными передаточными числами.

Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.

Концепция полного привода стандартная для пикапов: передние колеса подключаются жестко. Появилась электронная блокировка заднего дифференциала. Еще один вклад в проходимость – увеличение с 60 до 80 сантиметров максимальной глубины преодолеваемого брода. Этого добились за счет иного расположения агрегатов.

Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.

В салоне обращает на себя внимание, прежде всего, «легковой» дизайн. Мультимедийка обрела экран на девять дюймов, климат-контроль стал двухзонным. Руль регулируется в двух плоскостях, подушек безопасности в дорогих комплектациях шесть. Можно также заказать систему мониторинга мертвых зон и адаптивные светодиодные фары.

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