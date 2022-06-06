Продают "бодягу" по заоблачной цене: как украинцы наживаются на бензиновом кризисе

В то время, как ситуация с топливом на украинском рынке немного улучшается, хоть и остается нестабильной, перекупщики бензина продолжают сбывать дефицитный товар сомнительного качества по заоблачным ценам, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствует мониторинг объявлений на сайте OLX редакцией "Сегодня".

Так, жителям Киевской области – Софиевской Борщаговки, Вишневого, Боярки и Святопетровского предлагают купить популярный вид бензина Mustang 95, который обычно реализуется на заправках WOG. Если на АЗС цена на M95 составляет 52 грн/л, то в интернете его сбывают по 75 грн/л.

В Николаеве перекупщики продают бензин А-95 по 80 грн/л, в то время как на заправках по Украине этот вид горючего реализуют в среднем за 51 грн/л. Владелец готов совершить сделку только при покупке от 10 литров. Он уверяет, что топливо "качественное, из Европы, а не раскрашенная бодяга". По договоренности готов продать также дизель.

В Кривом Роге предложения еще более сомнительные – без четко указанной цены пытаются сбыть бензин А-95. Покупателей убеждают, что могут продать любое количество, а при большом заказе будет хорошая скидка.

В Ирпене мужчина продает "солярку" и бензин, уверяет, что продукция – с АЗС WOG и OKKO. Однако цена очень отличается от официальной: за литр дизеля выставили цену 49 грн, а бензина – 45 грн. Правда, не уточняется, какой именно бензин в продаже.

Житель Черкасской области пытается "с рук" продать большие партии бензина и дизеля якобы из сети OKKO. Мужчина уверяет, что А-95 не спиртовой и продает за раз от 100 литров по цене 50 грн/л. В наличии также дизель по 53 грн/л.

Другой автор в Черкассах развозит А-95 в канистрах при условии перелива сразу в машину покупателя или в другие канистры. Уверяет, что горючее из местной заправки "Перон", а сам хочет перейти на электроавтомобиль. По его словам, стоимость бензина в Черкассах составляет 61 грн/л. Поэтому потенциальному покупателю придется заплатить, вероятно, еще больше.

В Дарницком районе Киева "с рук" продают популярный бензин Pulls 95 и Pulls Diesel, который обычно реализуют в сети OKKO, и талоны из этих же АЗС. Заказать вне очередей горючее стоит дороже, чем на заправке – 68 грн за литр бензина и 73 грн за литр дизеля. Одному человеку сбывают не менее 40 литров за раз.

Некоторые из интернет-предпринимателей прикрываются и не менее популярной сетью БРСМ-Нефть. В Броварах продают бензин А-92 якобы из этих заправок по цене 65 грн/л, в то время как непосредственно на АЗС цена составляет 49,99 грн/л.