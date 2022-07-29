ТОП-10 нових автомобілів, які продаються найшвидше

Не секрет, що деякі моделі автомобілів продаються значно швидше ніж інші. Експерти американської дослідницької компанії iSeeCars.com назвали 10 нових автомобілів, які у червні 2022 року продавали у США найшвидше.

Спочатку відзначимо, що в червні 2022 року в США на продаж нового автомобіля в середньому було потрібно 37,2 дні, а б/в автомобіля - 52,1 день. У травні новий автомобіль у середньому продавали за 33,1 день, а б/в авто – за 50,4 дні.

Найшвидше на американському ринку нових автомобілів у червні продавали Subaru Crosstrek. На продаж дилерам потрібно було в середньому 12,9 днів. Середня вартість покупки становила 30 299 доларів.

На другому місці знаходиться Honda Civic – у середньому на продаж потрібно було 14,1 днів (середня ціна – 26 480 доларів). На третьому місці – Subaru Forester. Цей автомобіль продавали у середньому за 14,7 днів. Стільки ж днів потрібно було в середньому і на продаж Honda CR-V, який купували за 34 698 доларів. На п'ятому місці Subaru Impreza – 18,5 днів за середньої ціни 24 881 долар.

До ТОП-10 нових автомобілів, які найшвидше продаються в США , також увійшли такі моделі: Kia Telluride (18,6 днів), Kia Forte (18,6 днів), BMW X3 (19,4 днів), Ford Bronco (21 ,5 днів) та Hyundai Tucson Hybrid (22,3 дні).

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі.