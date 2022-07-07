ТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в Україні

У червні 2022 року українці купили 2900 нових автомобілів. Найчастіше купували бюджетний кросовер Renault Duster, який вже багато років поспіль є одним із лідерів із продажу серед нових машин в Україні.

Зокрема, у червні у нашій країні продали 168 кросоверів Duster. Хтось скаже, що це не дуже велика цифра, але з урахуванням військового стану це нормально.

Друге місце з продажу у червні в Україні серед нових автомобілів посів ще один кросовер - Toyota RAV4 (118). Він, як і Duster, вже давно лідер у своєму сегменті.

На третьому місці з продажу опинився Toyota Highlander (118). На четвертому місці кросовер Toyota Yaris Cross (104). У продажу він з'явився лише у 2021 році, але вже увійшов до числа лідерів із продажу. П'яте місце посів компактний кросовер Ford Kuga (84).

Найчастіше у червні українці купували нові автомобілі брендів Toyota, Renault, Volkswagen, Hyundai та Skoda. Ці бренди домінували і до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Нагадаємо, раніше назвали штраф за порушення правил дорожнього руху, який напевно скасує суд.