Представлен BMW M8 в кузове Gran Coupe.

Вслед за летним дебютом «эмок» восьмой серии в виде купе и кабриолета и осенним показом BMW 8-Series Gran Coupe баварцы логичным образом выкатили заряженную версию и для четырехдверки.

От обычных «восьмерок» самую быструю модификацию отличает черная решетка радиатора и иной обвес кузова. Если заказать еще более мощное исполнение М8 Competition, черными также станут обрамление «ноздрей» и корпуса боковых зеркал. Также заряженному BMW положены свои особые колесные диски.

Под капотом никаких сюрпризов. Двигатель V8 битурбо объемом 4,4 литра выдает 600 л.с. на стандартном М8 и 625 л.с. в варианте Competition. Крутящий момент в обоих случаях равен 750 Н*м. Точно такие же характеристики имеют седан М5, кроссоверы Х5 М и Х6 М, а также М8 купе и кабриолет.

Через 8-ступенчатый автомат тяга распределяется по всем четырем колесам. Активный задний дифференциал входит в стандартное оснащение. Все агрегаты имеют специальные М-настройки, заточенные под активную езду. В системе полного привода предусмотрен строго заднеприводный режим на случай, если владелец захочет насладиться «чистым» характером спорткара.

По динамике Gran Coupe идентичен двухдверкам и седану М5. Бросок с места до сотни занимает 3,4 секунды у М8 и на «десятку» меньше у М8 Competition. То же и с максималкой. Стандартно лимит установлен на 250 км/ч, но за доплату его отодвинут на отметку 305 км/ч. При этом четырехдверка тяжелее купе на 95 килограммов, так что ей было тяжелее достичь тех же цифр.

Интерьер встречает декором из углепластика, красными М-кнопками запуска двигателя и выбора спортивных ездовых режимов, спортивными «ковшами» с интегрированными подголовниками. В перечне опций, среди прочего, можно найти лазерно-люминофорный дальний свет и углеродкерамические передние тормоза. А вот колеса только «двадцатые», хотя на выбор есть несколько дизайнов колес.

Самая быстрая версия разменивает первую сотню за 3,3 секунды.