Mercedes-Maybach GLS вышел на дороги с минимальной маскировкой.

Подтверждение тому, что в линейке Mercedes-Maybach в дополнение к лимузину появится внедорожник, появилось еще в период выпуска модели GLS предыдущего поколения. Одно время роскошный SUV ждали на его базе, но потом стало ясно, что мерседесовцы ждут смены генерации.

Она случилась минувшей весной: на моторшоу в Нью-Йорке выкатили новейший Mercedes GLS. Его превращение в Maybach уже случилось, что подтверждают шпионские снимки. На машине можно заметить оригинальную решетку радиатора, колеса и бамперы. А вот удлиняющей кузов вставки нет, в отличие от седана S-класса. Предполагается, что Mercedes-Maybach GLS будет четырехместным, с мультиконтурными массажными и вентилируемыми креслами на втором ряду.

Mercedes-Maybach GLS вышел на дороги с минимальной маскировкой.

Для Maybach GLS разработали оригинальный парфюм. Его интерьер обретет «запах цветущего белого османтуса в окружении легких звучаний кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота». Аромат призван подчеркнуть архитектуру и пространство салона, а также обращается к теме путешествий.

Возможных мест для премьеры два: автосалоны в Лос-Анджелесе или Гуанчжоу, которые проходят в ноябре практически одновременно. Первый солиднее, зато второй ближе к потенциальным покупателям, так что ясности пока нет. Не исключено, что формальных премьер окажется две – и в США, и в Китае.

Mercedes-Maybach GLS вышел на дороги с минимальной маскировкой.

Напомним, что прототип внедорожника Mercedes-Maybach показали в прошлом году в Пекине. Сомневаемся, что странно выглядящий кросс-седан пойдет в серию, хотя ради продаж в любящем трехобъемные кузова Китае всякое может быть.

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