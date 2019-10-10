В Киеве на выходных перекроют движение на проспекте Победы из-за установки Шулявского моста

Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября до 22:00 14 октября.

В Киеве на выходных перекроют движение на проспекте Победы из-за установки Шулявского моста
Фото: пресс-служба КГГА

Из-за установки нового прогона Шулявского путепровода, в эти выходные будут перекрывать движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

«Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров», - сказано в сообщении.

Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник).

Напомним, высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по обращению депутатов Киевсовета. Они подозревают Кличко в возможном злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

Ранее сообщалось, что глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко 7 октября подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен.

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