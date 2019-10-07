В Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника

В Черновицкой области водитель экскаватора наехал на своего напарника, из-за чего тот погиб. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел в субботу в селе Вороновица.

"Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП.