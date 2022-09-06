Несуть ворогам смерть: як в Україні виготовляють автомобілі для фронту

Чергову партію бандеромобілів передали львівські волонтери для фронту. З 24 лютого на передову віддали вже більше сотні автівок. Їх купують за кордоном, повідомляють «Вікна».

У Львові пікапи обладнують бронею та зброєю, перетворюючи їх на українську військову техніку. Напередодні волонтери презентували ще дев’ять автівок, зокрема ювілейний сотий бандеромобіль, який виготовили для добровольчого батальйону Карпатська Січ.

Над перевтіленням цивільних автівок на військову техніку волонтери та механіки працюють цілодобово, адже щоденно надходить з десяток запитів від військових.

На сьогодні львівські волонтери уже передали на передову 108 машин. Та у черзі ще більш як 700 замовлень. Тому запрошують усіх долучитися до спільної перемоги та допомогти зі збором коштів на закупівлю бандеромобілей.





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