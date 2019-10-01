В аэропорту Одессы из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов

Некоторые самолеты вернулись в город вылета, остальные ушли на запасные аэродромы.

В аэропорту Одессы из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов
Архивное фото
Фото: adm-pl.gov.ua

В Международном аэропорту «Одесса» из-за сильного ветра вовремя не смогли совершить посадку восемь самолетов. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя отдела по связям с общественностью аэропорта Александра Деревянко.

Отмечается, что некоторые самолеты вернулись в город вылета, остальные ушли на запасные аэродромы.

“Отменены рейсы из Риги, Вены, Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Жулян (Киев). Задерживаются рейсы из Стамбула и Минска. Пилоты пяти самолетов приняли решение уходить на запасные аэродромы. Ожидается, что к вечеру ситуация стабилизируется”, - сказал Деревянко.

Фото: Думская
Фото: Думская

Напомним, из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по состоянию состоянием на утро вторника 1 октября, было обесточено 102 населенных пункта в пяти областях Украины.

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