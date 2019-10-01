Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Компания Nissan представила концептуальный автомобиль IMk — компактную пятидверную машину, специально спроектированную для эксплуатации в условиях мегаполисов.

Новинка, как отмечает Nissan, сочетает в себе утончённый дизайн, передовые технологии, небольшие размеры и мощную силовую установку. IMk использует полностью электрический привод. Электромотор обеспечивает превосходное ускорение и высокую отзывчивость, что особенно необходимо в городском трафике.

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Центр тяжести расположен максимально низко, что объясняется наличием блока аккумуляторов. Автомобиль может подключиться к энергосети домовладения и с помощью системы Nissan Energy Share (Vehicle-to-Home) использовать запасённую в своей батарее электроэнергию для балансировки энергопотребления в доме.

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Разумеется, в концепте реализованы технологии самоуправления. Они, в частности, помогают сделать вождение автомобиля более безопасным и комфортным за счёт возможности не держать руки на рулевом колесе при езде по автостраде в рамках одной полосы движения.

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Бортовые системы имеют интеграцию со смартфоном владельца. Так, работающая через смартфон система ProPILOT Remote Park с функцией Valet Parking может автоматически найти парковочное место после того, как водитель и пассажиры вышли из автомобиля. Через сотовый аппарат также можно вызвать машину с парковки.

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Упомянута технология Invisible-to-Visible (I2V). Сопоставляя информацию от датчиков снаружи и внутри машины с данными из облачного хранилища, I2V может отслеживать непосредственное окружение автомобиля и предвидеть, что ждёт его впереди, даже если это находится вне поля зрения сидящих в нём людей, например, за углом дома.

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном

Внешний вид и пропорции IMk отражают эстетику минимализма. В салоне царит атмосфера в стиле кафе или лаунж: это сиденья по типу скамеек с оригинальной текстурой, деревянные вставки, ковровое покрытие тёмно-кофейного цвета и скрытые светильники.

Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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