2019-09-28
На пароме в греческом порту произошел пожар
Эвакуировали более 500 людей.
Фото: https://www.kathimerini.gr/
На пароме в греческом порту произошел пожар
В Греции в порту Игуменица произошел пожар на пароме. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.
Пожар начался сразу после выхода парома из порта.
Судно вернулось, и началась эвакуация 538 пассажиров. Вместе с пассажирами эвакуировали и большую часть экипажа.
Двух людей с проблемами дыхательных путей доставили в больницу.
Напомним, ранее в Херсоне на верфи горело судно.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
«« Maserati выпустит электрический спорткар
28.09.2019 01:10
28.09.2019 01:10
←+Ctrl+→