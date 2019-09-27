Стали известны цены на электрокар Porsche Taycan в Украине

Официальный импортер автомобилей Porsche в Украине, компания «Віннер Імпортс», объявила цены на новый электрокар Porsche Taycan, пишут AIN.UA

Модель Taycan Turbo будет стоить от 3,76 млн грн, а Taycan Turbo S — от 4,57 млн грн. Стоимость базовых моделей Taycan и Taycan S станет известна в октябре.

Porsche представил свой первый электрокар Taycan в начале сентября этого года. Он получил батарею объемом 93,4 кВч и запас хода в 450 км. Taycan разгоняется до 100 км/ч за 2,8 сек (версия Turbo S), а его максимальная скорость — 260 км/ч.