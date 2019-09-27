Стали известны цены на электрокар Porsche Taycan в Украине

Официальный импортер автомобилей Porsche в Украине, компания «Віннер Імпортс», объявила цены на новый электрокар Porsche Taycan, пишут AIN.UA

Porsche Taycan

Модель Taycan Turbo будет стоить от 3,76 млн грн, а Taycan Turbo S — от 4,57 млн грн. Стоимость базовых моделей Taycan и Taycan S станет известна в октябре.

Porsche представил свой первый электрокар Taycan в начале сентября этого года. Он получил батарею объемом 93,4 кВч и запас хода в 450 км. Taycan разгоняется до 100 км/ч за 2,8 сек (версия Turbo S), а его максимальная скорость — 260 км/ч.


Дмитрий Демченко, AIN

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Четверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителяЧетверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителя
В США испытан дрон-заправщикВ США испытан дрон-заправщик
Турция заинтересовалась украинским Ан-178Турция заинтересовалась украинским Ан-178
Scania показала грузовик без кабиныScania показала грузовик без кабины
Две европейские авиакомпании прекращают полеты в УкраинуДве европейские авиакомпании прекращают полеты в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche TaycanTesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan
Мининфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евроHonda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
Volkswagen показала новый электрокар на базе ID CrozzVolkswagen показала новый электрокар на базе ID Crozz
Стали известны подробности гибели военного в Черниговской областиСтали известны подробности гибели военного в Черниговской области
Honda e: известны характеристики серийной версии.Honda e: известны характеристики серийной версии.
Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000
Электромобиль Porsche устроил дрэг-гонку на авианосце «Хорнет»
Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонкаMercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка
Последние новости
Подгружаем последние новости