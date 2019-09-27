Кличко заявил о намерениях открыть Шулявский мост в конце текущего года

Сначала КГГА откроет движение по мосту, а затем будет достраивать дополнительный съезд, на месте которого сейчас цех "Большевика".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение на Шулявском путепроводе планируют открыть в конце этого года. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Кличко также отметил, что наконец будет решен вопрос сноса 5-го цеха завода «Большевик», где должны сделать один из съездов с нового моста.

«Мы два года вели переговоры с Фондом госимущества относительно этого помещения. Нам называли кучу причин, тормозящих решение ситуации. Впрочем, недавно парламент принял новый закон о приватизации. И это дает нам возможность напрямую договариваться с заводом и мы это делаем. Так что дополнительный съезд с Шулявского путепровода будет! Но, сначала мы откроем движение по мосту», - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы также отметил, что строительство нового путепровода продолжается, несмотря на небольшую паузу, которая была. Там продолжают устанавливать металлические конструкции - основу нового моста. Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Напомним, в июле сообщалось, что строительство Шулявского путепровода моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик», где запланировано строительство одного из съездов моста.