Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры

Изменения внесены в законы "Об источниках финансирования дорожного хозяйства" и "Об автомобильном транспорте".

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 54-IX, принятый Верховной Радой 11 сентября 2019 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

Данный законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы "Об источниках финансирования дорожного хозяйства" и "Об автомобильном транспорте".

В частности предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам, улицам или железнодорожным переездам влечет за собой наложение штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на 2019 год - 8,5 тыс. гривен) - в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% .

В случае превышения весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение более чем на 20% предусматривает штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины", - отмечается в сообщении..

Напомним, 11 сентября Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

Первые WiM-комплексы будут установлены возле Киева в шести местах на основных трассах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева .

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы), которую начнут воплощать в 2019 году. Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).