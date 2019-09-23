В Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человек

Чтобы достать тела погибших и пострадавших, ГосЧС привлекли 9 человек и 2 единицы техники.

В Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человек
Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомирской области возле села Пилиповичи грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате этого ДТП погибло 9 человек, 11 пострадавших госпитализировано. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"22 сентября в 23 ч. 26 мин. в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с.Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.

Кроме того, чтобы достать тела погибших и пострадавших, от ГосЧС привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

В сообщении Нацполиции житомирской области сообщается, что в результате ДТП травмировано 10 человек, сам инцидент произошел на 250 км автодороги Киев – Чоп.

55-летний водитель полуприцепа "DAF" с цистерной, направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщения "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги, поскольку 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. На момент ДТП часть пассажиров автобуса находилась на обочине дороги.

Нацполиция сообщает, что водителя грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, возрастом от 42 до 71 года госпитализировано в Новоград-Волынской больнице.

Фото: zt.npu.gov.ua

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства происшествия.

Напомним, 21 сентября под Одессой между селами Новая Долина и Прилиманское состоялось смертельное ДТП с участием маршрутки Мерседес "Спринтер" и грузовика DAF. В результате этого, девять пассажиров маршрутки погибли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США испытан дрон-заправщикВ США испытан дрон-заправщик
Турция заинтересовалась украинским Ан-178Турция заинтересовалась украинским Ан-178
Две европейские авиакомпании прекращают полеты в УкраинуДве европейские авиакомпании прекращают полеты в Украину
Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибшихПод Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибших
В Киеве пьяный работник СТО угнал автомобиль и попал в ДТПВ Киеве пьяный работник СТО угнал автомобиль и попал в ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
В результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человекаВ результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человека
В Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погиблиВ Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погибли
Во Львовской области поезд сбил 44-летнего мужчинуВо Львовской области поезд сбил 44-летнего мужчину
Четверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителяЧетверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителя
В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорогВ Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог
В Тернопольской области пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик, пострадала его жена и двое детейВ Тернопольской области пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик, пострадала его жена и двое детей
На Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-MotionНа Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-Motion
Мост Метро в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании
В Киеве с четверга ограничат движение грузовиков из-за загрязнения воздухаВ Киеве с четверга ограничат движение грузовиков из-за загрязнения воздуха
В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поездВ Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд
Последние новости
Подгружаем последние новости