В Киеве такси Uber попало в ДТП, водитель и пассажир в тяжелом состоянии

Автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся.

Фото: https://kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на 22 сентября произошла авария с участием автомобиля Nissan Sunny службы такси Uber. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 0:30.

"Водитель Nissan c пассажиром в салоне двигался по улице Академика Заболотного в сторону Окружной дороги. На одном из поворотов таксист не справился с управлением, от чего машину занесло и она вылетела на тротуар. После этого Uber врезался в столб уличного освещения и перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести. Обоих мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали.

Отмечается, что в машине был установлен баллон с газом и существовала серьезная вероятность его воспламенения. На место вызвали спасателей.

На месте также работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, девять людей погибли.

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