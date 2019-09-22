В Киеве такси Uber попало в ДТП, водитель и пассажир в тяжелом состоянии
Автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся.
В Киеве в ночь на 22 сентября произошла авария с участием автомобиля Nissan Sunny службы такси Uber. Об этом пишет Информатор.
Авария произошла около 0:30.
"Водитель Nissan c пассажиром в салоне двигался по улице Академика Заболотного в сторону Окружной дороги. На одном из поворотов таксист не справился с управлением, от чего машину занесло и она вылетела на тротуар. После этого Uber врезался в столб уличного освещения и перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести. Обоих мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали.
Отмечается, что в машине был установлен баллон с газом и существовала серьезная вероятность его воспламенения. На место вызвали спасателей.
На месте также работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
Напомним, под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, девять людей погибли.