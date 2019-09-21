2019-09-21
На верфи в Херсоне горело судно
Пожар тушили больше трех часов.
Фото: ks.dsns.gov.ua
Утром 21 сентября в Херсоне произошел пожар на судне, которое находится на территории судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
По данным местных СМИ, горел сухогруз "Владимир Шарков".
Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9:15.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.
В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.
Фото: ks.dsns.gov.ua
Напомним, что в прошлом году на Херсонской верфи "Смарт Меритайм Групп" во время сварочных работ произошел пожар на молдавском судне Sormovskiy 45.
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