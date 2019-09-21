На верфи в Херсоне горело судно

Фото: ks.dsns.gov.ua

Утром 21 сентября в Херсоне произошел пожар на судне, которое находится на территории судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

По данным местных СМИ , горел сухогруз "Владимир Шарков".

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9:15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Фото: ks.dsns.gov.ua

Напомним, что в прошлом году на Херсонской верфи "Смарт Меритайм Групп" во время сварочных работ произошел пожар на молдавском судне Sormovskiy 45.