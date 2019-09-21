На верфи в Херсоне горело судно

Пожар тушили больше трех часов.

Фото: ks.dsns.gov.ua

Утром 21 сентября в Херсоне произошел пожар на судне, которое находится на территории судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

По данным местных СМИ, горел сухогруз "Владимир Шарков".

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9:15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Фото: ks.dsns.gov.ua

Напомним, что в прошлом году на Херсонской верфи "Смарт Меритайм Групп" во время сварочных работ произошел пожар на молдавском судне Sormovskiy 45.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
Беспилотные автомобили получили защиту от насекомыхБеспилотные автомобили получили защиту от насекомых
В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поездВ Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд
Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий ГоликТрассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик
Блок рекламы


Похожие новости
В Донецкой области сгорело два человека в результате ДТПВ Донецкой области сгорело два человека в результате ДТП
Судно "Мрия", поставлявшее топливо в Крым, доставлено в порт ХерсонаСудно "Мрия", поставлявшее топливо в Крым, доставлено в порт Херсона
В Ирландии загорелось шасси у самолета с военными СШАВ Ирландии загорелось шасси у самолета с военными США
Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение аннексированного КрымаСудно из Африки оштрафовали за незаконное посещение аннексированного Крыма
В РоSSии задержали судно с 14 украинцами на бортуВ РоSSии задержали судно с 14 украинцами на борту
В Херсоне после ДТП перевернулся автомобиль с бюллетенямиВ Херсоне после ДТП перевернулся автомобиль с бюллетенями
Во Львове загорелось локомотивное депо возле вокзалаВо Львове загорелось локомотивное депо возле вокзала
Автономное судно для картирования морского дна: победитель конкурса XPrize
В Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машинВ Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машин
В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипедеВ Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Последние новости
Подгружаем последние новости